Imperia: discussione sul Ddl Zan, domani in piazza San Giovanni raccolta firme dei Giovanni Democratici

È da pochi giorni indiziata la discussione in Senato sul Ddl Zan. I Giovani Democratici hanno già ribadito in modo molto chiaro il nostro favore rispetto a tale provvedimento.

“Basti pensare alla manifestazione dello scorso 1° luglio – sottolineano i GD - in cui noi e tutto il mondo progressista e associativo del territorio siamo scesi in piazza per sostenere l’approvazione del decreto. Ora la nostra battaglia per i diritti continua. Domani, dalle 9.30 alle 12, saremo in piazza San Giovanni, ad Imperia, con il nostro banchetto per raccogliere le firme col fine di promuovere le panchine arcobaleno nei comuni della nostra Provincia. Si tratta di un gesto simbolico che non deve avere colore politico, ma che dice tanto sulla disponibilità delle amministrazioni locali a prendere una posizione sul tema della lotta alla violenza omolesbotransbifobica”.

Sarà possibile andare a firmare anche nel comune di Ventimiglia sia alla Libreria Mondadori in via Roma 44 sia allo studio veterinario Ponente in via Asse 53. “Il nostro obbiettivo – proseguono i GD - è quello di sensibilizzare maggiormente la comunità sul drammatico tema della violenza omofobica, lesbofobica, bifobica e transfobica e lo vogliamo fare promuovendo un simbolo, le panchine arcobaleno, che rappresentano, esattamente come le panchine rosse contro la violenza sulle donne, una presa di posizione a livello collettivo contro queste forme di oppressione, violenza e brutalità”.

Al banchetto di sabato mattina verranno distribuiti i volantini che spiegano che cosa sia il Ddl Zan e perché è urgente. Sarà un modo per dialogare, ritrovarci e ricominciare a lottare per i diritti e le battaglie che ci tengono uniti.