Bordighera: con l'ausilio di volontari, continuano le attività per la pulizia ed il ripristino delle spiagge

Continuano a Bordighera le attività per la pulizia ed il ripristino delle spiagge con l’obiettivo di offrire a residenti e turisti un contesto che valorizzi al meglio la bellezza del mare della città delle palme, su cui sventola per la ventisettesima volta il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu.

“La decisione di affidare gli interventi alle associazioni di volontariato e ai percettori del reddito di cittadinanza ha probabilmente esteso le tempistiche, ma ha comportato una minore spesa per le finanze comunali: un risparmio che l’Amministrazione ha potuto destinare agli aiuti per famiglie e imprese, fondamentali per superare la crisi economica e sociale determinata dalla pandemia. Una scelta che ci è parsa doverosa.” commenta il Sindaco Ingenito.