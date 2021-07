Rocchetta Nervina: sono stati recuperati all'una e trenta i due escursionisti tedeschi dispersi ieri sera (Foto)

Sono stati trovati all’una e trenta, un po’ infreddoliti ma in buone condizioni, i due escursionisti tedeschi (un uomo e una donna) che erano dispersi dalle 20 di ieri, nella zona di Rocchetta Nervina.

Dopo l’allarme, lanciato da una amica dove la coppia è ospitata, si sono messi alla ricerca i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, insieme ai colleghi dell'Ucl di Savona e tre squadre del Saf, il nucleo Speleo Alpino Fluviale.

Qualche momento di preoccupazione, ieri sera, perché dopo la chiamata della donna che era dispersa insieme al compagno, il telefonino risultava spento e i soccorritori non riuscivano ad individuarli. La pioggia non ha reso facili le ricerche, così come la zona che è molto impervia. All’1.30, fortunatamente, il lieto fine.

Intanto proseguono a Camporosso le ricerche del romeno di 36 anni, scomparso da domenica scorsa. Oggi in Prefettura è prevista una riunione per capire se proseguirle o meno, visto che a questo punto l’uomo potrebbe essere anche fuori dal nostro paese.