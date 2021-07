Sanremo: il PalaFestival al centro dell'incontro di oggi tra il Presidente Toti e l'Amministratore della Cassa Depositi e Prestiti

Incontro propedeutico anche al futuro PalaFestival questa mattina per il presidente della Regione, Giovanni Toti, con l’Amministratore Delegato della Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco.

La conferma arriva direttamente dal Governatore ligure, al termine della riunione che si è svolta a Roma per dialogare su alcuni progetti strategici per il rilancio del territorio, grazie alla sinergia tra tutte le Istituzioni coinvolte. Al tavolo, oltre allo staff dell’Amministratore Scannapieco, c’erano anche il sindaco di Genova, Marco Bucci, e il presidente dell’Autorità Portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini oltre al direttore generale di Filse Ugo Ballerini.

Si è parlato molto di eventuali finanziamenti per la costruzione del tanto atteso Palafestival, una struttura che potrebbe far letteralmente ‘svoltare’ la storia della kermesse canora matuziana e di cui si parla ormai da tantissimi anni. Proprio in questi giorni la città di Sanremo ha partecipato al bando nazionale per poter organizzare l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest che, dopo la vittoria dei Maneskin, si svolgerà nel nostro paese. Ma, lo ricordiamo, a Sanremo l’unica struttura che potrebbe (il condizionale è d’obbligo) ospitare il Festival europeo, è il Mercato dei Fiori di Valle Armea. Se la città avesse il PalaFestival, costruito secondo le ultime novità architettoniche e tecnologiche, probabilmente avrebbe il bando in tasca.

Il Sindaco Alberto Biancheri ha così commentatoi: “Ne stiamo parlando da diversi mesi e, al momento siamo cauti sull’argomento per capire come si sta formando il mosaico dei diversi soggetti e firmare successivamente un protocollo d’intesa. Inutile sottolineare che l’interesse del Presidente Toti e il suo colloquio di oggi ci rendono felici, ma attendiamo notizie più precise in merito”. Dove potrebbe sorgere il PalaFestival? “Abbiamo fatto fare uno studio per il posizionamento e sono emerse tre idee. Una è da scartare perché l’area è in concessione, ovvero Portosole, mentre le altre due sono plausibili. Si tratta di piazza Colombo e della zona attorno all’ex stazione di piazza Cesare Battisti. Al momento, lo ribadiamo, non si tratta di alcun progetto, nemmeno preliminare, ma solo di un’idea che abbiamo chiesto allo studio Boeri”.

Oltre all’importante struttura matuziana, il Presidente Toti ha messo sul tacolo anche la riqualificazione dell’ex silos Hennebique a Genova.

“Si tratta di due opere che sono il simbolo della ripartenza di questa regione – aggiunge il governatore della Liguria parlando del Palafestival sanremese e della riqualificazione dell’ex silos - dopo il periodo difficilissimo che abbiamo attraversato e che cambieranno il volto di Genova e della città dei fiori. Oggi il nostro sguardo e le nostre energie sono rivolte al futuro, per poter cogliere tutte le opportunità che si stanno presentando”.

Il presidente Toti e l’amministratore delegato di Cdp Scannapieco hanno già concordato di rivedersi a settembre.