20 anni da festeggiare insieme: ecco i primi eventi per i nostri lettori. Si inizia mercoledì 14 luglio da Sanremo e Riva Ligure

Inizieranno mercoledì prossimo gli eventi estivi dedicati al compleanno della testata Sanremonews,it che da 20 anni opera in provincia di Imperia.

Sanremonews.it si conferma non solo il quotidiano on line primo in liguria per nascita ma anche quello che raccoglie una autorevolezza, frutto di numero di lettori e penetrazione di mercato, di maggior rilevanza sul panorama on line provinciale.

Per festeggiare un compleanno così importante Sanremonews promuoverà diversi eventi in tutta la provincia, non solo sulla costa, ma anche con una particolare attenzione all’entroterra.

Il programma inizierà mercoledì prossimo con un doppio appuntamento alle 17 al Teatro del Casinò di Sanremo con la premiazione dei vincitori del contest “Sanremo Comics Festival” e la sera alle 21.15 a Riva Ligure con la “Notte dell’umorismo”, una sfida in diretta fra disegnatori all’insegna della satira e della comicità. Un appuntamento assolutamente da non perdere e che ha il patrocinio del comune di Riva Ligure.

Il secondo appuntamento per festeggiamenti del ventennale della storica testata di informazione online proseguiranno il 21 luglio con un incontro a Isolabona con Bruno Gambarotta nella suggestiva cornice della Loggia di piazza Martiri. Il terzo appuntamento è per il 22 agosto a Pigna con Stefano Bicocchi in arte Vito per una divertente serata a tema gastronomico. Tutti gli incontri, presentati dal giornalista Claudio Porchia, saranno ad ingresso libero, nel pieno rispetto delle normative sanitarie anti-covid.

Seguite sulle pagine online e sui social tutto gli approfondimenti. La partecipazione è libera e gratuita, come lo è da 20 anni la testata Sanremonews.it.