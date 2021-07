Imperia: ragazzina aggredita da gruppo di coetanee, intervento dei Carabinieri

Nel tardo pomeriggio, a Imperia, una 15enne è stata aggredita da un gruppo di coetanee. Stando alle prime informazioni, una altra giovane avrebbe dato appuntamento alla vittima tra la piscina Cascione e calata Anselmi, invitandola con una scusa, pare, per doverle parlare. All'appuntamento, però non si è presentata da sola, ma era accompagnata da altre giovani.

Quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio si è trasformato in una sortita ai danni della 15enne. La ragazza è stata malmenata, da una giovane in particolare, con schiaffi e graffi in volto.

Nonostante la violenza per fortuna la minore non ha riportato gravi ferite. Sul posto è intervenuta una squadra della Croce Bianca che ha trovato la ragazza in stato di shock. Il personale dopo averla tranquillizzata ha proceduto al trasferimento in ospedale per accertamenti.