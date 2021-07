Imperia, il Comune gioca d’anticipo: transennata la fontana in piazza Dante per “tutelarla” dai tifosi in caso di vittoria dell’Italia agli Europei (foto)

Transennata la fontana in piazza Dante a Imperia. Stamani la ditta incaricata ha provveduto a “blindarla” in vista della finale degli Europei, in programma domani sera, tra Italia e Inghilterra.

La decisione è stata assunta dal Comune per evitare, in caso di vittoria degli Azzurri, che i tifosi la prendano d’assalto come avvenuto nei giorni scorsi, dopo la partita con la Spagna e con il Belgio, dove molti giovani si sono riversati in piazza e hanno non solo calpestato il prato che la circonda, ma hanno anche fatto il bagno.

Per evitare che la fontana, recentemente restaurata insieme ai portici di Via Bonfante, possa subire danni l’ente ha deciso di preservarla attraverso le transenne. Martedì scorso, dopo la vittoria con la Spagna, il Comune ha tentato di non far accedere i tifosi nell'area della fontana, purtroppo però a nulla è valsa la presenza massiccia delle forze dell'ordine. Era presente anche l'assessore alla viabilità, Antonio Gagliano insieme al comandante Aldo Bergaminelli, ma in tanti alla fine sono riusciti persino a fare il bagno.

Ieri, per tutelare l’incolumità pubblica, il sindaco Claudio Scajola ha emanato, tramite il comando della Polizia locale, un'ordinanza con le limitazioni al traffico. Non si potrà infatti accedere con auto, motorini, o altri mezzi per evitare eventuali disordini o incidenti.

L'area comunerebbe si potrà sempre raggiungere a piedi. In particolar modo dalle 20,00 alle ore 2,00 di domenica su tutta la piazza ci sarà il divieto di sosta, con rimozione forzata per ogni categoria di veicoli, ad esclusione di eventuali mezzi di polizia e soccorso in servizio di emergenza.

Nel momento in cui si rendesse necessario interdire l'accesso veicolare alla piazza per la presenza dei tifosi in seguito alla vittoria della Nazionale di calcio in Via della Repubblica, intersezione via T. Schiva, sarà instituito l'obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli con direttrice ponente – levante.

In via G.M. Serrati intersezione Piazza U. Calvi l'obbligo di svolta a destra o sinistra per tutti i veicoli con direttrice levante - ponente; in Via G. Agnesi intersezione Via G.B. Pira, invece direzione obbligatoria diritta per tutti i veicoli con ambedue le direttrici di marcia.