Anche in provincia di Imperia la campagna informativa per riconoscere la Chetoacidosi Diabetica

L’ associazione Diabete Giovanile Ponente APS ha dato il via a una campagna di informazione per la prevenzione della Chetoacidosi Diabetica nel Diabete Tipo 1. In questi giorni saranno distribuiti sul territorio i volantini per far conoscere i sintomi che si presentano all’esordio di diabete di Tipo 1.



La chetoacidosi diabetica è il cosiddetto “scompenso diabetico” che si presenta spesso all’esordio della malattia. "Trattasi di un quadro di scompenso metabolico grave, potenzialmente fatale, dovuto alla mancanza di insulina. - spiegano dall'associazione - La si può prevenire con la diagnosi precoce e per questo è importante saper riconoscere i sintomi di un esordio di diabete di Tipo1: tanta sete, tanta pipì, tanta stanchezza. E’ importante ricordare che anche i bambini possono avere il diabete".