Questa sera a Riva Ligure il concerto di Guido Monzitta: appuntamento alle 21 in via Martiri

Questa sera a Riva Ligure in via Martiri della Libertà lato ponente alle 21 si esibirà il musicista Guido Monzitta. Il concerto è organizzato dal bar Aldo con la collaborazione del Comune di Riva Ligure.

Guido Monzitta è cantante e musicista pluristrumentista con 40 anni di esperienza in ambito musicale. Da circa quattro anni porta in giro in Italia e all'estero uno spettacolo di circa tre ore chiamato “Emozioni Italiane”: un tributo agli artisti che hanno reso grande il nostro Paese.

Professionalità, serietà ed eleganza ed una buona dose di affabilità e simpatia, per le vostre serate più importanti più significative ed indimenticabili. Repertorio vastissimo, in particolare anni '60, '70 e '80.