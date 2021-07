Ventimiglia: portato in ospedale nella notte il migrante caduto nel dirupo ieri sera in corso Mentone

E’ stato portato in ospedale in nottata, dopo il recupero ad opera dei Vigili del Fuoco, il migrante di circa 25 anni che, per cause ancora in corso d'accertamento, era finito sul tetto di un'abitazione a picco sul belvedere che insiste sulla ferrovia.

Un episodio che, grazie ad una buona dose di fortuna, si è risolto senza conseguenze tragiche e ha richiesto nella notte anche l'intervento del Soccorso Alpino Liguria. I tecnici sono stati allertati per una rovinosa caduta di un uomo da un tetto a Grimaldi Inferiore, vicino a Ponte San Luigi. Si trattava di un migrante, sprovvisto di documenti.

L'uomo è caduto ed è ruzzolato per una ventina di metri. Per fortuna la sua caduta si è fermata contro un olivo a pochi metri dallo strapiombo che dà sulla ferrovia. A quel punto per recuperarlo è staro necessario l'intervento del Soccorso Alpino (sul posto erano già presenti i Vigili del Fuoco).

I tecnici si sono calati con le funi per recuperarlo. Lamentava dolori alle gambe. È stato trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure dalla Croce Verde Intemelia. Presenti anche i Carabinieri per la verifica dell'accaduto.