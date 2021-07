Bordighera: moto truccate disturbavano la quiete pubblica, sequestrate dalla Polizia Locale

Avevano modificato due moto in contrasto alle norme del Codice della Strada. L’episodio, avvenuto lo scorso fine settimana, è il primo risultato dell’attività di controllo intrapresa dal Comando della Polizia Municipale di Bordighera su iniziativa della Giunta, a seguito delle lamentele di cittadini, commercianti e turisti in merito alla velocità ed alle emissioni rumorose delle due ruote.



"Per le prossime settimane - spiegano dal comando - sono state disposte ulteriori verifiche mirate alla prevenzione e, se necessario, all’attuazione di tutte le misure del caso. Velocità e rumori molesti sono cause di disagio e potenziale pericolo che l’Amministrazione non intende più tollerare, soprattutto in periodo estivo e in prossimità di aree pedonali come il lungomare Argentina".