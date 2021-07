Bordighera: danni di immagine dopo il processo 'La Svolta', il Comune non si dà per vinto e torna alla carica

Il Comune di Bordighera non si dà per vinto e prosegue la sua battaglia per ottenere i danni di immagine, subiti in relazione al processo ‘La Svolta’, che ha visto la condanna in sede civile al pagamento di 400mila euro da parte degli imputati per il reato di associazione a delinquere di stampo ‘ndranghetista, radicato nella città delle palme.

I fatti risalgono alla sentenza del tribunale di Imperia del 2014, che aveva visto la condanna della maggior parte degli imputati. Una sentenza parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Genova nel 2015 e, sua volta annullata dalla Cassazione nel 2017. Quest’ultima aveva rinviato a un nuovo giudizio in Appello proprio a Genova dove, nel 2018, gli imputati al risarcimento danni in favore del Comune di Bordighera sono stati di nuovi condannati ma ‘non essendo stati individuati elementi certi su cui fondarne in maniera corretta la quantificazione’, aveva revocato la liquidazione del danno.

Ora l’Amministrazione Comunale vuole andare fino in fondo, per ottenere la quantificazione dei danni cagionati alla città delle palme, in relazione ai reati già riconosciuti dalla Corte d’Appello di Genova, in forma generica. E’ stato ora affidato l’incarico all’avvocato Andrea Artioli di Sanremo per rappresentare il Comune nella richiesta di quantificazione.