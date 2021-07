Badalucco: Nicholas Deplano si diploma al Marconi, un esempio oltre la disabilità

Il suo motto è “chi vuole farcela ce la fa” e questa volta Nicholas Deplano l'ha messo nero su bianco, con la sua tesi per l'esame di maturità sull’analisi di modelli protesici agli arti superiori, partendo dal concetto di disabilità. Il 19enne di Badalucco si è diplomato presso l'I.I.S. Marconi di Imperia su un argomento che lo tocca personalmente.

Nicholas, studente della 5^ CTL, indirizzo informatico e telecomunicazioni, presso la sede coordinata di Sanremo dell’Istituto, ha esposto alla commissione il suo approfondito elaborato, portando anche la sua esperienza di vita. Quello che si evince dallo scritto di Deplano e che la disabilità non deve essere considerata un ostacolo: “Prima di tutto un soggetto diversamente abile è una persona, con una sua identità, con una propria connotazione, con le sue caratteristiche" - scrive Nicholas nel suo testo, riportando gli esempi di Salvatore Cimmino nuotatore colpito da un osteosarcoma che pur senza una gamba sta percorrendo un giro d’Italia a nuoto, Michele Specchiale unico dj al mondo che suona con una protesi bionica, David Aguilar giovane studente di bioingegneria, nato senza un arto superiore che sta progettando braccia robotiche realizzate con i Lego.

Deplano è di ispirazione per molti suoi coetanei, un vero esempio di vita anche per chi a volte si sente scoraggiato o spreca il suo tempo. Questo 19enne è affetto da focomelia agli arti superiori, è appassionato di calcio, tanto da essere diventato allenatore dei 'primi calci' nella ASD Badalucco e a settembre 2020 ha conseguito l’esame e ottenuto il patentino di allenatore di calcio Uefa C. Un altro importante traguardo per Nicholas è l’incarico di segretario organizzativo regionale del sindacato Confael disabili Liguria, di cui è stata inaugurata la nuova sede il 28 giugno, in via Aurelia, a Riva Ligure.

Nell’elaborato, inoltre, c’è un analisi della Adam’s Hand, la prima protesi bionica al mondo completamente adattiva, basata su un meccanismo ideato in Italia ed in fase di brevetto nel resto del mondo, che ne rende l’utilizzo estremamente semplice. L'Istituto Marconi, frequentato da Nicholas, ha seguito con impegno e dedizione il percorso dell'alunno e la dirigente scolastica Daniela Pistorino, la professoressa Ivana Ruberto e tutti i docenti della 5 CTL gli augurano un roseo futuro ricco di successi e soddisfazioni.