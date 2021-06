Pesca: cooperazione tra Imperia e Cetara per il rilancio delle eccellenze ittiche

Antiche rotte, valori e tradizioni spesso nel mondo della pesca si intrecciano. È il caso del legame instauratosi negli anni tra la comunità dei pescatori del FLAG GAC (Fisheries Local Action Group - Gruppo azione costiera) Il Mare delle Alpi e Cetara, piccolo borgo campano in provincia di Salerno, che trova continuità nel nuovo progetto di cooperazione intitolato ‘Mediterranean Lifestyle: un mare dove navigano anche le idee’.

“La sinergia – spiega il vice presidente e assessore alla Pesca di Regione Liguria Alessandro Piana – parte da uno studio approfondito e ha portato al simbolico viaggio a ritroso di un ittiturismo, il peschereccio ‘PingOne’ capitanato da Salvatore Pinga, dal Porto di Oneglia verso il paese natio di Cetara, con arrivo nella serata di lunedì. Salvatore Pinga con la sua imbarcazione e l’operato costante di valorizzazione e somministrazione del nostro pescato è un esempio importante di realtà ittituristica e di veicolazione delle eccellenze ittiche. Un obiettivo che trova piena espressione nella collaborazione tra il FLAG GAC Il Mare delle Alpi e il FLAG Approdo di Ulisse. Questa cooperazione non si esaurisce negli eventi degli ultimi giorni, nel piano d’azione comune e nella proficua unione sotto il segno della pesca tradizionale, della dieta mediterranea e delle comuni eccellenze con campagne promozionali a 360 gradi, ma vedrà anche una giornata di ritorno nella nostra regione per OliOliva (5, 6, 7 novembre), con il presidente del FLAG GAC Il Mare delle Alpi Enrico Lupi e i delegati cetaresi, tra cui Fortunato Della Monica, presidente del FLAG Approdo di Ulisse e sindaco di Cetara, e l’assessore all’Agricoltura e Pesca di Regione Campania Nicola Caputo. Il rilancio della pesca passa sempre di più da un equilibrio perfetto tra valorizzazione del territorio e delle aree simili per storia, cultura, gusto”.

Il legame di Cetara con la Liguria è evidente anche a Ceriale, dove risiede una cospicua comunità cetarese, ed era già stato sottolineato nel 2014 con l’atto di gemellaggio tra i due Comuni.