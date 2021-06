Molini di Triora: volontari e amministratori in azione per lo sfalcio e la pulizia della strada per Grattino

Volontari e amministratori di Molini di Triora si sono ritrovati per pulire una strada comunale. Un intervento importante quello che ha portato allo sfalcio della vegetazione laterale sulla strada che porta a Grattino, grazie all'impegno della squadra cacciatori 205.

L'amministrazione comunale del sindaco Manuela Sasso ha ringraziato i volontari per l'importante azione. L'impiego dei volontari per la messa in sicurezza della rete viaria comunale è una risorsa importantissima. Eliminare la vegetazione che invade i lati della carreggiata permette di poter guidare con maggiore visibilità e quindi avere strade più sicure.