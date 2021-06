La gestione del Complesso Polisportivo Raoul Zaccari di Camporosso affidata alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia

In seguito ad assemblea dei Sindaci dei comuni di Vallecrosia, Camporosso, Bordighera e Ventimiglia ed di apposita convenzione siglata lo scorso 25/06/2021, la gestione del complesso polisportivo Raoul Zaccari è stata affidata alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, già presente in loco per il servizio di emergenza sanitaria e continuità assistenziale a favore della Val Nervia e dell'intero comprensorio intemelio.

"Con la stipula della convenzione - si spiega nella nota -, l'ente di Misericordia, oltre ad ampliare e potenziare la propria attività sanitaria a favore della comunità, si occuperà della custodia, sorveglianza e manutenzione dell'area e del coordinamento delle attività ludiche e sportive di enti e privati utilizzatori del complesso polisportivo.

Inoltre l'area, in accordo con il 112 Liguria, potrà essere adibita all'atterraggio del servizio di eli-soccorso notturno attualmente non attivo sul nostro territorio riducendo significativamente i tempi di intervento e di ospedalizzazione in caso di gravi emergenze di carattere sanitario".