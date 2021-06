75 anni dalla fondazione, per l'azienda Olearia Riviera di Ponente di Camporosso

Quest'anno l'Olearia Riviera di Ponente di Camporosso festeggia 75 anni di attività, un'azienda che ha portato sul tavolo ed in cucina di molti liguri e non solo un olio di qualità. In occasione della ricorrenza nasce una bottiglia speciale per contenuto forma ed etichetta chiamata “75° anniversario”. Nata nel 1945 durante la guerra, a Bordighera, l'azienda conserva inalterati nel tempo tutti i gesti e le tradizioni del mondo oleario ligure.

“La storia dell'Olearia Riviera di Ponente – spiega uno dei titolarei, Emanuel Andrietti - è scandita da tanti momenti importanti, che ne hanno accompagnato la crescita: basti pensare che dall'avvio di mio padre nel 1945 e subito dopo la guerra l'olio in commercio era esclusivamente Taggiasco, mentre oggi vantiamo una gamma allargata a ben otto qualità di extravergini differenti per origine gusto e caratteristiche.

Le attività dell’azienda nel corso degli anni si sono concentrate sulla qualità dell'olio del territorio e nella realizzazione di conserve sott'olio, dapprima di sole olive per poi passare ad altri prodotti come acciughe, capperi, carciofi, melanzane, funghi e molto altro. Per quanto riguarda le olive, disponiamo di un'ampia selezione di olive da tavola che vanno da quelle liguri a quelle del bacino del Mediterraneo. Ci prendiamo cura delle olive fresche, iniziando con la più naturale salamoia e seguendo ogni passaggio successivo, sino al confezionamento in tutti i formati. A completare la gamma dei nostri prodotti non possono mancare il patè di olive, il pesto e altri vari tipi di creme.

Il nostro desiderio è quello di continuare a migliorare la produzione per offrire sempre il meglio. Abbiamo sentito l'esigenza di legarci ulteriormente al territorio, creando un frantoio in società con un'azienda agricola dove produciamo solo olio taggiasco, olive taggiasche direttamente dai nostri uliveti per offrire un prodotto di nicchia. Da sempre ci occupiamo di forniture all'ingrosso per bar, ristoranti e alberghi, ma disponiamo anche di un negozio all'interno dell'azienda dedicato al dettaglio dove siamo pronti a fornire tutte le informazioni sul mondo dell’olio extravergine di oliva, dalle tecniche di degustazione agli abbinamenti in cucina fino alle proprietà salutistiche. Con lo stesso entusiasmo con cui mio padre ha affrontato le sfide del passato, oggi l’azienda si prepara a progettare il futuro, dedicandosi a tanti nuovi progetti e impegnandosi su diversi fronti”.

L'azienda si trova in Via Braie, 299 a Camporosso e per contattarla potrete telefonare al 0184 255586 o visitare il (Sito) o la pagina Facebook.