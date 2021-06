Creare un sito web: tutto quello che dovreste sapere

Creare un sito web può sembrare semplice anche perché oggi sono disponibili in rete guide e portali che offrono la possibilità, anche ai meno esperti, di realizzare un sito web in autonomia. Ovviamente non è semplice: la realizzazione di un sito web è un processo che si compone di vari passaggi e per fare un lavoro ben fatto bisogna conoscere vari aspetti di questo settore. Innanzitutto, bisogna scegliere un CMS, ovvero una piattaforma dove poter trovare tutti gli strumenti necessari per realizzare il sito. Bisogna poi scegliere e comprare un dominio che sarà il futuro indirizzo del sito che vogliamo costruire e attraverso il quale tutti ci potranno trovare in rete. In seguito, bisogna anche acquistare uno spazio hosting, cioè uno spazio dedicato al nostro sito all'interno di un server che funge da archivio, ovvero che conserverà i contenuti, le immagini e tutto quello che abbiamo intenzione di inserire nel nostro sito per renderlo disponibile online. Ma tutta questa terminologia e i vari passaggi per creare un sito web, ai più, è un terreno inesplorato. Creare un sito web non è per tutti.

I vari step della costruzione di un sito web

Scelti il dominio, lo spazio hosting e il CMS da utilizzare occorre installare un tema e procedere alla realizzazione vera e propria del sito web impostandolo per la visibilità su internet. Le guide per i principianti che possiamo trovare online sono abbastanza esaustive; ce ne sono di vario genere e, effettivamente, possono essere di grande aiuto. Ma la scelta migliore resta sempre quella di affidarsi a una web agency che possa realizzare il sito web per noi, in base alle nostre indicazioni, ai nostri desideri, ai nostri gusti e anche al nostro budget. Creare un sito web da zero è un'operazione semplice ma allo stesso tempo complessa: se si sbaglia qualche passaggio effettivamente il risultato finale non sarà ottimale e non soddisferà le nostre aspettative. Ma perché complicarsi la vita con un lavoro che non conosciamo perfettamente? La scelta migliore è senza dubbio contattare degli esperti del settore.

Gli strumenti indispensabili, ma solo se siete degli esperti

Le principali componenti, ovvero i principali strumenti protagonisti della creazione di un sito web, come abbiamo già detto, sono lo spazio web, il dominio, e il CMS. Scelti questi strumenti ci dovremmo occupare di riempire il nostro sito web con contenuti, immagini, video, e tutto quello che può essere utile e inerente all'argomento che vogliamo trattare. Dobbiamo però fare la distinzione tra i siti web aziendali e i siti web di carattere personale perché le esigenze sono diverse e quindi deve essere diversa anche l'impostazione e l'approccio del sito stesso. Esistono molti portali che consentono di creare un sito completamente gratuito. È una possibilità ma bisogna tornare al discorso dell'esperienza e della conoscenza: se non siamo capaci di creare un sito web da soli è sempre preferibile affidarsi a dei professionisti che possono rendere tangibili i nostri desideri e le nostre idee. Affidarsi a dei professionisti è sicuramente la scelta migliore se vogliamo un sito ben fatto.