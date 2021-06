Capelli fragili: consigli su come trattarli al meglio

Il fenomeno dei capelli fragili è molto frequente e tutti prima o poi possono trovarsi a dover fronteggiare questo problema. Spesso i capelli si presentano sfibrati e stanchi in via del tutto passeggera; un fenomeno transitorio determinato da una concomitanza variabile di stress, super lavoro, alimentazione distratta, riposo insufficiente e stili di vita che ci portano a trascurare le attenzioni per noi stessi.

Altre volte il capello appare fragile e sfibrato a causa di ripetuti trattamenti estetici, lavaggi troppo frequenti e aggressivi, un’eccessiva esposizione al sole o a sostanze irritanti presenti in alcuni ambienti di lavoro.

A prescindere dalla causa, tuttavia, quando i capelli si sono infragiliti è necessario adottare accorgimenti e precauzioni, prendersene cura e sottoporli a adeguati trattamenti che li riportino a uno stato di benessere. Ma cosa si può fare per salvaguardare capelli fragili, sfibrati e stanchi onde evitare che la situazione peggiori?

Trattare i capelli con dolcezza

Ogni donna e anche molti uomini oggigiorno sono sufficientemente avveduti sul fatto che i capelli rappresentano lo specchio del proprio stato di benessere: quando sono sani e in forma sono uno dei primi aspetti della nostra persona che tutti notano. Altrettanto, purtroppo, accade quando appaiono sfibrati e stanchi.

Spesso, proprio quando pensiamo di dedicare le migliori attenzioni ai capelli, in realtà li stressiamo. Accade quando usiamo pettine e una spazzola tradizionali, che notoriamente sottopongono il capello e il cuoio capelluto a uno stress meccanico.

Oggi, tuttavia, esistono accessori come la Tangle Teezer: spazzole studiate per accudire i capelli più fragili, che districano e liberano i capelli evitando di sottoporli a sollecitazioni eccessive. Pettinare quotidianamente i capelli con una spazzola ergonomica e dall’azione delicata evita al capello sfibrato lo stress di sollecitazioni meccaniche che rischiano di farlo cadere prematuramente.

Trattamenti rigeneranti e attenzioni quotidiane

Prendersi cura dei propri capelli significa curarsi di se stessi: alimentazione e stile di vita contano quanto e forse più di tutto il resto. I capelli, in fin dei conti, sono lo specchio di una condizione generale dell’organismo.

Alimentazione sana e attività fisica moderata sono rimedi di lungo periodo per i capelli sfibrati e fragili. A cui vanno comunque associate sane precauzioni che proteggano i capelli durante le attività di tutti i giorni. Si pensi per esempio agli atleti che sottopongono i capelli a frequenti lavaggi, dopo un’intensa attività fisica.

In casi simili è consigliabile adottare accorgimenti specifici, affiancando a shampoo o docciaschiuma neutro una spazzola per capelli bagnati, come la Tangle Teezer The Original, che agendo delicatamente sui capelli li prepara nel migliore dei modi per la successiva asciugatura a temperatura moderata.

Conclusioni

I capelli fragili possono avere cause differenti che richiedono rimedi specifici. Tuttavia, in ogni caso, è consigliabile salvaguardarli usando prodotti e accessori qualificati.