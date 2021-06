Sanremo: nell’estate della ripartenza buone prospettive anche per il Circolo Golf degli Ulivi, Maiga “Potremo riprenderci bene da un inizio 2021 negativo”

L’estate 2021, nel segno della ripartenza, inizia sotto i migliori auspici anche per il Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo. Il ritorno dei turisti in zona significa anche il ritorno degli amanti dello sport all’aria aperta e il Circolo Golf sanremese è particolarmente amato dai giocatori lombardi e piemontesi.

Buoni i dati di giugno dopo un inizio 2021 particolarmente negativo. Pesa soprattutto il mese di gennaio quando, negli altri anni pre pandemia, il Circolo degli Ulivi giocava un ruolo da protagonista anche approfittando della chiusura dei Golf al Nord Italia.

“A giugno siamo ripartiti bene e, se si confermerà l’andamento di queste ultime due settimane, penso che ci potremmo riprendere bene da un inizio 2021 particolarmente negativo - commenta ai nostri microfoni il presidente Silvio Maiga - quest’anno siamo partiti malissimo e abbiamo proseguito uguale con un’affluenza molto limitata per via del blocco agli spostamenti tra Comuni, ma anche per il mancato arrivo dei francesi”.

Ora, per fortuna, il trend si è invertito, come confermano le parole del presidente Maiga: “Adesso ci stiamo riprendendo grazie al ritorno dei francesi e ai giocatori lombardi e piemontesi proprietari di seconde case in zona”.



Importante anche l’aspetto occupazionale, salvaguardato grazie anche agli impegni economici che i soci hanno rispettato. “Siamo una struttura sportiva, ma abbiamo 16 dipendenti e dobbiamo essere certi, prima di tutto per loro, di arrivare alla fine dell’anno - spiega Maiga - i soci hanno rispettato i loro impegni”.

Infine, il quadro generale un Circolo Golf degli Ulivi pronto per una grande ripartenza si sintetizza alla perfezione nelle parole del suo presidente: “Le prospettive sono buone”. Parole che, dopo 15 mesi di grande difficoltà per tutti, sono senza dubbio di buon auspicio.