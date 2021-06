Taggia: al Cimitero arrivano i nuovi loculi 'leggeri', lavori conclusi entro fine luglio

Entro fine luglio saranno pronti i nuovi 84 loculi del cimitero di Taggia. In queste ore sono arrivati i contenitori in polietilene che stanno alla base dell'innovazione di questo progetto.

Infatti rispetto alle classiche costruzioni in cemento, qui è stata trovata un soluzione che offrisse la stessa resistenza ma limitato il peso sulla soletta. Di fatto verrà costruita un intelaiatura in metallo dove saranno collocati i rivestimenti. Il tutto sarà poi chiuso con il marmo e rifinito in modo che non si noti alcuna differenza.