Cannes La Bocca. Grande successo al ‘‘Festival des talents’’ alla Maison des Jeunes et de la Culture Giaume

Cannes La Bocca. L’arte nella sua bellezzza e diversità culturale era alla ribalta sabato 12 e domenica 13 giugno, nell’ambito della 5a edizione del Festival des talents. L’evento organizzato dalla Maison des Jeunes et de la Culture diretta da Monsieur Noré Mezouar e orchestrato da un’équipe de choc, ha ospitato un’importante mostra nel cuore della Ferme Giaume, con opere di pittura, scultura, disegno, fotografia, vetrate, haute couture, poesia… Poesia per evadere, sognare, lottare, emozionare… come quella decantata nel récital dalla poetessa italo francese Maria Salamone residente a Cannes, che ha anche tenuto una mostra di poesie in cornice.

Condotti dal simpatico Adil, (Maitre de cérémonie) oltre al récital della poetessa Salamone, altri eventi si sono succeduti sul podium della Ferme Giaume, fa cui : canto, danza, musica, corale, defilé, lotte con spada lazer… Momenti deliziosi sono stati l’esibizione dei bambini violinisi ‘‘Les panthères roses’’, della corale Cannes Grasse, della giovanissima Natacha Costa, sfilando con il suo gattino e con vestiti firmati Chantal Toppan. La ciliegina sulla torta è stata la premiazione dei talenti dell’anno 2021, durante la quale è stato consegnato : 1° premio ad Aline Bernard, 2° premio a Joëlle Blat, 3° premio a Stéphane N’Jockun, premio della Città di Cannes a Ludovic Dubreuil, infine, il premio al più giovane artista è stato assegnato a Laura Mensido.

Una carrellata d’Assessori e Consiglieri della città di Cannes, hanno onorato con la loro presenza il Festival des talents. Con vero interesse hanno visitato i vari stand d’esposizione, intrattenendosi e congratulandosi con gli artisti, le cui opere hanno ricevuto grande apprezzamente di pubblico. Doverosamente ricordiamo : Françoise Bruneteaux, (rappresentante del Sindaco David Lisnard)

Joëlle Arini, Thomas de Pariente, André Frizzi, Antoine Babu, Charlotte Cluet, Sophie Ingallinara e Nicole Lacombe.

Entrambi, autorità e artisti, si sono congratulati con il direttore della MJC Noré Mezouar, per il successo di tale iniziativa che ha contribuito a promuovere altamente la cultura, nonché per l’impegno ed il lavoro compiuto in favore dei giovani. Rendez-vous nel 2022 per la 6a edizione del Festival des talents alla Maison des jeunes et de la Culture Giaume a Cannes La Bocca.

Nella foto la poetessa Maria Salamone