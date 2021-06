Vallecrosia: intervento di Fabio Perri sulla libertà di azione ai commercianti, la risposta del Civ

Il Direttivo del Civ di Vallecrosia replica al Consigliere di opposizione Fabio Perri, intervenuto ieri in merito:



“Ringraziamo il consigliere Fabio Perri per le preoccupazioni e l’attenzione che ci dedica a livello mediatico, ma il direttivo del CIV di Vallecrosia lo vuole rassicurare sul fatto di non star subendo alcuna ingerenza. Infatti, il Civ, che conta circa sessanta iscritti, non sta subendo nessuna ingerenza da parte dell’amministrazione Comunale. Non essendo marionette, ma autonomi e dotati di sistema decisionale interno al Civ democratico e trasparente, riteniamo il dialogo con l’Amministrazione Comunale necessario e indispensabile per riuscire a centrare gli obiettivi stabiliti. Amministrazione e Civ lavorano per far si che i progetti dello stesso riescano a completarsi nel miglior modo possibile (e la convenzione firmata faciliterà il tutto). Infine vorremmo precisare che sul come portare a termine i progetti si potrebbe discutere all’infinito: il direttivo si è preso carico di questo compito e rimane concentrato e determinato a farlo, col sostegno di tutti i soci; non avremo altro tempo, per ora, da dedicare a discussioni di natura politica”.