Bordighera: giovedì prossimo dopo diversi mesi torna 'in presenza' al PalaParco il Consiglio comunale

E’ stato convocato per giovedì prossimo alle 12 il Consiglio comunale di Bordighera che torna, dopo il periodo pandemico ‘in presenza’, nella sala Rossa del Palazzo del Parco. Anche il parlamentino bordigotto, quindi, ritorna alle proprie classiche riunioni nella sala canonica delle riunioni, anche se come sempre è predisposto il servizio streaming per il pubblico.

All’ordine del giorno l’approvazione del piano economico finanziario (P.E.F) anno 2021 ed adempimenti conseguenti e la determinazione della Tari con le riduzioni e contributi Covid. Previste alcune ratifiche di bilancio e, quindi, la discussione e approvazione del Regolamento per il decoro delle aree esterne delle attività commerciali

Si passerà quindi alle mozioni: le prime due presentate dal gruppo ‘Progetto Bordighera’, riguardanti la riapertura in sicurezza di tutte le attività ancora chiuse a seguito del Covid e sulla soppressione del treno ‘Thello’. Quindi la mozione del gruppo ‘Civicamente Bordighera’, in merito al conferimento alla cittadinanza onoraria a Gilberto Salmoni, testimone della Shoah.

Sarà la volta delle Interpellanze. Tre sono del gruppo ‘Semplicemente Bordighera’: slla gestione del palazzetto dello sport, sull'Ospedale S. Charles e sull’accesso ai Taxi sul lungomare Argentina. Infine l’Interpellanza del gruppo misto, sulla possibilità di concedere, per il solo periodo estivo, il parcheggio sull'area dell'ex campo da calcio in località Arziglia.