Domenica tornerà il Mercato dell'Antiquariato a Taggia: 6 date e una novità, c'è anche il viale delle Palme

6 i mercatini organizzati da Arte&Party, in programma nei prossimi mesi, appuntamento immancabile per un sempre maggiore numero di appassionati a caccia dell'affare sugli oggetti d'antiquariato e collezionismo. Oltre a domenica prossima, le bancarelle saranno a Taggia: il 15 agosto, il 19 settembre e il 17 ottobre. Inoltre, due le date su Arma di Taggia, nel viale delle Palme, sempre dalle 8 alle 18.30, il 18 luglio e il 21 novembre.

"Si tratta del primo evento commerciale - sottolinea la consigliere comunale Chiara Cerri - in attesa che la giunta approvi il calendario manifestazioni estive, in via d'ultimazione da parte dell'assessore Barbara Dumarte. Sono molto soddisfatta per questo gradito ritorno di un appuntamento che ci veniva chiesto dalla cittadinanza".



"Stiamo lavorando affinché questo sia il primo di altri appuntamenti di carattere commerciale. - conclude Chiara Cerri - L'apertura su Arma di Taggia, nasce per sperimentare ma soprattutto per recuperare due date saltate a causa dell'emergenza sanitaria".