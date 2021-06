Transizione dalla classica tecnologia di illuminazione al led

Per chi ha in casa o sul lavoro le tradizionali plafoniere da 60x60 cm potrebbe essere arrivato il momento giusto per sostituirle. La transizione dalle tecnologie di illuminazione classiche al più moderno led è un’operazione più semplice di quel che si possa immaginare, anche perché nella maggior parte dei casi tutto quel che bisogna fare è cambiare la lampadina vecchia con quella nuova: niente di più e niente di meno. Tale discorso è valido nel caso dei faretti, delle lampadine alogene e delle lampadine a incandescenza; per i tubi fluorescenti, invece, ci possono essere delle eccezioni.

Le plafoniere 60x60

Eccezioni che sono rappresentate, appunto, dalle plafoniere 60x60 al cui interno sono installati i tubi fluorescenti. Stiamo parlando di plafoniere che accolgono 4 tubi al neon T8 da 18 W con 60 cm di lunghezza. Tali soluzioni di illuminazione sono piuttosto diffuse: si possono riscontrare, per esempio, in edifici pubblici come gli ospedali, ma anche negli uffici. Come si può notare, si tratta di contesti nei quali l’illuminazione viene mantenuta in funzione per molte ore al giorno: il rischio è che, in mancanza di prodotti adeguati, il consumo di energia risulti troppo elevato. Questo è il motivo per il quale conviene prendere in esame l’ipotesi di ricorrere alla tecnologia led e alle innovazioni che la contraddistinguono.

Ricablare le plafoniere

Se si è alle prese con una o più plafoniere 60x60 cm e si ha intenzione di intervenire per installare dei tubi T8 a led, quasi sempre c’è bisogno di ricablare le plafoniere. Questo avviene dal momento che tale tipologia di plafoniera presenta un layout interno che non permette una facile e veloce transizione al led, a differenza di quel che avviene con i tubi da 58 W e lunghi 150 cm o con i tubi da 36 W e lunghi 120 cm. In questi due casi ciascun tubo risulta alimentato dal rispettivo reattore, cosa che non succede per le plafoniere 60x60, dove a ciascuna coppia di tubi è abbinato un reattore solo.

Che cosa si deve fare per passare al led

Sono due, allora, le alternative tra cui è possibile scegliere per il passaggio al led. Quando si ha a che fare con un reattore elettronico, è necessario comprare dei tubi led che siano compatibili con questo reattore: si tratta di tubi la cui tensione di alimentazione va da un minimo di 50 a un massimo di 100 V. Se, invece, il reattore è di tipo convenzionale, i tubi necessari sono quelli che si alimentano tra i 220 e i 240 V. A questo punto non c’è altro da fare che rimuovere lo starter e il reattore, così che i tubi possano essere alimentati direttamente; la plafoniera può essere totalmente ricablata.

Tubi led, ma non solo: ecco una soluzione alternativa

Oltre ai tubi led, per altro, esiste una soluzione alternativa che si caratterizza per standard di efficienza ancora più elevati: ci riferiamo ai pannelli per plafoniere led. Si tratta di prodotti che sono stati progettati e messi a punto per rimpiazzare tutto il corpo di illuminazione: in altre parole occorre smontare tutta la plafoniera per poi procedere con l’installazione del pannello led nuovo. In questo caso, non ci si deve preoccupare del reattore, in quanto il pannello viene alimentato a 220-240 V direttamente. Vale la pena di notare che il livello di efficienza garantito dal pannello led è lo stesso di quello dei tubi fluorescenti. Il flusso luminoso complessivo della tipica plafoniera 4x18 formata da 4 tubi T8 da 18 W è pari a 3600 lm. Il consumo della plafoniera è di 72 W, a cui va sommato il consumo di energia che deriva dai vari trasformatori. Il flusso luminoso che viene garantito da un pannello led è lo stesso, ma il consumo è dimezzato: si parla di 36 W, e non ci sono nemmeno i trasformatori. Ecco, quindi, che il risparmio che se ne ricava è davvero cospicuo.

Lampadadiretta, ecco dove comprare le luci per la casa

Per acquistare questi prodotti avendo la certezza di fare affidamento su marchi di qualità, il consiglio è quello di navigare sul sito di Lampadadiretta, azienda che è presente nel settore dell’illuminazione da quasi 3 decenni e che attualmente vanta la leadership a livello europeo per il mercato dell’illuminazione online. Il merito è degli standard di eccellenza che caratterizzano i suoi prodotti, ecosostenibili e provenienti da brand come Noxion e Philips: nomi che sono sinonimo di affidabilità ed efficienza.

I pannelli migliori

Tra le proposte più interessanti di Lampadadiretta ci sono i pannelli led Ledvance 60x60 cm, che si fanno apprezzare per l’omogeneità dell’illuminazione che assicurano. Si accendono in maniera istantanea e vantano un design sottile ed elegante; inoltre, possono durare fino a 50mila ore. È di 30mila ore, invece, il ciclo di vita dei pannelli led Eco-white Noxion, sempre della tipologia 60x60 cm; garantiti fino a 30 anni, assicurano a loro volta una accensione immediata e offrono un’illuminazione di qualità superiore.