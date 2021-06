Furgoncino rubato ad Imperia, restituito al proprietario dalla Polizia Locale di Albenga

Nei giorni scorsi, durante un servizio di pattugliamento gli agenti della Polizia Locale di Albenga hanno notato un autocarro di colore rosso parcheggiato in via Rita Levi Montalcini che ha subito attirato la loro attenzione. Dopo i primi accentramenti gli agenti hanno confermato i loro sospetti, si trattava di un furgoncino di proprietà di un elettricista rubato ad Imperia in data 11 giugno. Il furgoncino è stato restituito al legittimo proprietario con sommo compiacimento dello stesso.