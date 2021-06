Bordighera: ecco la nuova Piazza della Stazione, restyling green per 'ripartire' (Foto e Video)

A Bordighera ritorna Piazza degli Eroi della Libertà, (Piazza della Stazione). Questa mattina inaugurazione presieduta dal sindaco Vittorio Ingenito. Un percorso nuovo e dalle linee pulite in cui da protagonista la fanno funzionalità e armonia. La nuova rotonda è il punto centrale colma di essenze vegetali e naturalmente, al centro, a torreggiare, le palme, simbolo della città a salutare gli avventori.



Via l’asfalto e posto alla nuova pavimentazione con autobloccanti, zone sosta per auto e moto spazio area taxi e un’altro dedicato al kiss & go. Restyling anche per il reparto illuminazione che guardano a un futuro sempre più green.

Oltre alle palme che già orlano la piazza si sono aggiunti quattro ‘ginko biloba’ ad alto fusto e per le aiuole, i cui cordoli sono stati rivestiti in acciaio corten, con rose bianche, agapanthus, oleandro, corbezzolo, carissa e pianta del corallo. Occhio di riguardo, ovviamente, anche all’illuminazione pubblica con elementi di design, sia verticali che a raso, con un impianto per ricarica di auto elettriche.

Il progetto firmato da Paola Cammi, si inserisce perfettamente nella rete di altre opere che l’amministrazione sta concludendo entro i termini stabiliti, proprio lunedì scorso c’è stata l’inaugurazione del nuovo campo polifunzionale, l’area parco giochi, ripristino della fontana e bagni per disabili ai Giardini Lowe mentre proseguono i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del Porto.