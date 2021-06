Bordighera: vendita dell'ex ufficio tecnico, la replica dell'Amministrazione Comunale al consigliere Pallanca

“Gli Uffici del Comune hanno ricevuto incarico di procedere con le valutazioni preliminari alla vendita dei piani superiori dell’ex sede dell’Ufficio Tecnico di piazza del Popolo, nel centro storico. D’altra parte, ad oggi una porzione dei piani inferiori del cespite è utilizzata con funzioni di archivio e perciò, prima di un’eventuale vendita, sarebbe comunque necessario individuare altri locali da adibire alla conservazione dei documenti lì custoditi”. Così risponde il Sindaco Ingenito al Consigliere Pallanca intervenuto contro la vendita dell'ex ufficio tecnico del 'Paese alto'.

“Per quanto riguarda la presunta assenza di volontà di destinare uno spazio alle attività sociali, ricreative, culturali dei residenti e delle associazioni di Bordighera alta - spiega ancora il rimo cittadino bordigotto - essa viene smentita nei fatti. È in via di definizione una convenzione con un soggetto privato che porterà alla creazione, in un edificio di altrettanto valore storico, di un centro aperto al pubblico con queste funzioni di aggregazione”.