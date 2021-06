Riva Ligure: vandali danneggiano giochi nei giardini pubblici, identificati i responsabili

"Passo dopo passo, possiamo arrivare dappertutto, cercando di risolvere anche altre criticità presenti sul territorio".

Questo il commento del sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra in merito all'identificazione dei responsabili del danneggiamento di alcuni giochi nel parco pubblico di via Caravello. Grazie al sistema di videosorveglianza la Polizia Locale ha individuato gli autori del gesto che faranno fronte alle spese di riparazione ed eventuale sostituzione dei giochi.

"Per esempio, abbiamo registrato un maggio da record per la raccolta differenziata (82,66%), ma dobbiamo ancora migliorare in termini di pulizia stradale e di manutenzione del verde pubblico. - prosegue il primo cittadino - A tal proposito, con Amaie Energia e Servizi, i cui dipendenti meritano il nostro plauso, abbiamo elaborato un piano di interventi straordinario che auspichiamo possa rivelarsi risolutore. D’altronde, partendo dal fatto che noi amministratori siamo i primi a mugugnare ed a non essere mai contenti, nutriamo la consapevolezza che le fredde percentuali non bastino e che anche l’occhio voglia la sua parte. E - sia chiaro - non parliamo di quello delle telecamere (ne abbiamo complessivamente 19), perché questa volta è già stato appagato".