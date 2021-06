Incidente sulla Provinciale 14 a Borghetto d'Arroscia: ragazzo riporta frattura scomposta

Ha riportato una frattura scomposta di tibia e perone il giovane che stamattina è caduto sulla Strada Provinciale 14 nel comune di Borghetto d'Arroscia. Dai primi dettagli che emergono, il ragazzo viaggiava a bordo di uno scooter diretto verso la costa quando un'auto gli ha tagliato la strada, facendolo finire a terra mentre il mezzo è sceso giù nel torrente.



Sul posto sono intervenute le squadre del personale sanitario del 118 e un equipaggio della croce rossa di Pieve di Teco. Dopo breve è stato disposto il trasferimento del ragazzo al Santa Corona di Pietra Ligure, attraverso l'intervento dell'elisoccorso. Per fortuna il conducente dello scooter non si trova in pericolo di vita.