Lions Club Bordighera 'Caponero Host' consegna buoni pasto alimentari per le famiglie bisognose

Il Lions Club Bordighera "Caponero Host" continua ad attivarsi in favore di chi ha bisogno in questo momento particolare di pandemia. Ieri mattina il Presidente Rodolfo Brizio e Vice Presidente Marco Zagni del suddetto club hanno consegnato al Sindaco Roberta Guglielmi e al Vice Sindaco Ingrid Marchot del comune di Vallebona un buono spesa alimentare di euro 400 da destinare a una famiglia con bimbi piccoli in particolare difficoltà economica.

Successivamente si sono recati nel Comune di Vallecrosia e alla presenza del Sindaco Marilena Piardi e della Dott.ssa Daniela Bono - dei Sevizi Sociali - hanno consegnato ulteriori 800 euro di buoni spesa alimentari da destinare ad altre due famiglie bisognose.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Club Rodolfo Brizio per l'attività che continuano a svolgere i soci con grande dedizione a favore delle persone che si trovano in situazione di forte disagio a seguito di questa grave situazione sanitaria che purtroppo ha avuto grosse ripercussioni sociali ed economiche.