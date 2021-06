Camporosso: i risultati dell'assemblea annuale dei delegati Alpini della sezione ANA di Imperia

Si é tenuta al Palabigauda di Camporosso l'assemblea annuale dei delegati Alpini della sezione ANA di Imperia.



"Dopo il saluto alla bandiera da parte dei partecipanti e l'approvazione all'unanimità del verbale della precedente assemblea - si spiega nel comunicato -, il Presidente sezionale geom. Giovanni Badano ha letto la relazione morale del 2020 approvata all'unanimità dall'assemblea. Relazione che ha percorso l'intero anno 2020, dove ha visto gli alpini della sezione di Imperia impegnati in tutti i settori ove serviva la presenza di un aiuto a chi si trovava in difficoltà in questo tremendo anno pandemico funestato dal covid".



"Naturalmente si é ricordato anche le nostre attività sezionali del coro Monte Saccarello, della Fanfara Colle di Nava della P.C. e i nostri raduni che purtroppo fermi, ma con l'augurio di presto tornare a rallegrare e ricordare chi é andato avanti, e non ultimo il raduno Nazionale al Sacrario del Colle di Nava che si è voluto lo stesso onorare in forma ridotta col solo consiglio sezionale ma aver portato il nostro saluto e i nostri onori agli alpini del Pieve di Teco, deceduti in terra di Russia. L'assemblea e poi continuata snocciolando uno a uno tutte le problematiche e l'elezione dei delegati all'assemblea nazionale dei delegati che si terrà a Rimini, e gli impegni che questo 2021 spero si potrà iniziare a rivivere con gioia e serenità senza dimenticare tutti gli alpini e amici che questo maledetto covid ci ha portato via. Un arrivederci con tutti i vessilli del 1 raggruppamento e i gagliardetti di tutti i gruppi della sezione di Imperia il 4 luglio al Colle di Nava per il raduno sebbene ancora in forma ridotta.. w gli alpini e w l'Italia".