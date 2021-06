Ospedaletti: ordinanza del vice Sindaco, vietato l'uso di bottiglie e lattine per 'Aspettando San Giovanni'

Ordinanza del vice Sindaco di Ospedaletti per prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che possono portare disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti, in occasione di ‘Aspeitandu San Giuvai’, l’appuntamento fissato nella città delle rose per il prossimo 23 giugno e che si svolgerà in spiaggia tra lo stabilimento ‘La Scogliera’ e ‘I Versiliesi’.

Quella sera, infatti, sono previsti eventi e iniziative che porteranno a una buona affluenza di pubblico. Proprio per questo l’Amministrazione ha deciso di imporre misure ed interventi utili a migliorare sia le condizioni sanitarie che di ordine e sicurezza pubblica.

Sarà vietato, dalle 19 alle 24, l’utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine per il consumo di bevande, nonché l'abbandono dei contenitori, nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e nelle zone demaniali, vicine alla manifestazione: via XX Settembre nel tratto compreso tra piazza IV Novembre e piazza della Funtaneta, nell'adiacente tratto di pista ciclopedonale e nel tratto di spiaggia dove si svolgerà la festa. L'utilizzo delle bottiglie di vetro e la somministrazione delle bevande sarà effettuato esclusivamente dal personale addetto alla manifestazione. Le multe vanno da 50 a 500 euro.