Sanremo: cala la differenziata ma i sindacati non ci stanno, Giacovelli "Colpa degli abbandoni indiscriminati"

Duro intervento di Vincenzo Giacovelli, rappresentante sindacale della Uil Trasporti, dopo le critiche espresse sul calo della percentuale di raccolta di differenziata a Sanremo.

“La società che si occupa della raccolta rifiuti – evidenzia Giacovelli - Amaie Energia, si trova a dover intervenire su un numero elevato di abbandoni, tanto da dover dirottare i dipendenti preposti alla raccolta. Questo porta a far si la differenziata non venga più messa in pratica negli abbandoni, poiché tutto viene buttato nell’indifferenziata (mischiando umido, plastica, carta). Contrariamente a quanto previsto dal capitolato di appalto i lavoratori, soprattutto quelli che dovrebbero operare nelle ore mattutine, serali e notturne, vengono sollevati dagli incarichi per i quali sono stati assunti per vedersi affidare altre mansioni. Inoltre, il porta a porta cosi come ad oggi strutturato, fa loro trovare spesso e volentieri la spazzatura abbandonata oltre che sparpagliata per le vie della città”.

“Le conseguenze – secondo Giacovelli - sono quelle che vediamo: una città sporca sia in centro che in periferia senza che nessuno intervenga, maggioranza e opposizione. Tutti chiudono un occhio, pronti a puntare il dito nei confronti degli addetti ai lavori, che a quanto pare sono gli unici che di nulla possono essere rimproverati eseguendo ciò che viene disposto per loro”.

“Ovviamente i penalizzati ad oggi sono quei cittadini – termina - che pagano regolarmente una tassa per un servizio che rischia di non essere reso per come si dovrebbe e che si impegnano nel quotidiano per tenere una condotta civica che non trova riscontro e non viene premiata da nessuno”.