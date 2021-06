Si trova lo specchietto retrovisore dell’auto distrutto e si rivolge al Comune per verificare le telecamere di sorveglianza.

Il nostro lettore Lorenzo si è trovato ieri pomeriggio lo specchietto della sua Toyota Yaris divelto in via Borea a Sanremo: “Non sono riuscito a prendere la targa ma telecamere di videosorveglianza di via Borea e via Pascoli faranno il loro dovere. Mi auguro che leggendo questa mail ti farai vivo per pagare il danno come giusto che sia”.