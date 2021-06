Sanremo: il grazie di una madre alle maestre della scuola dell'infanzia Villa Vigo

"Un semplice grazie per questo anno passato insieme!" Così una madre che porta il figlio alla scuola dell'infanzia Villa Vigo di Sanremo, ha voluto salutare le maestre e il personale scolastico.

Un grazie che arriva a distanza di poche ore da una sorpresa: uno striscione sul cancello della scuola per i bimbi che vivranno l'estate o che andranno alla scuola primaria, per ricordare il cammino condiviso fin qui.

"Quest’anno così altamente sfidante, meraviglioso, complicato e bellissimo in cui i nostri figli hanno frequentato questa scuola dell’infanzia eccellente ed unica. - racconta una lettrice che si firma come 'Una mamma di un bimbo felice che sta diventando grande in questa bellissima scuola'. - Che possa essere per tutti quanti e per molti anni ancora compagna ed amica e poi, in futuro, possa questo trasformarsi in un gioioso ricordo che ha il profumo dei fiori e dei colori dell’arcobaleno. Grazie alle maestre, ai bimbi, ai genitori, a tutti coloro che lavorano ogni giorno per creare un ambiente accogliente e di cura. Grazie per quest’anno passato insieme!"