Elezioni a Diano Marina: il candidato Parrella incassa l'appoggio di Rifondazione Comunista

Il candidato sindaco a Diano Marina, Francesco Parrella incassa l'appoggio anche del Partito della Rifondazione Comunista – Circolo Dianese "Gian Battista Acquarone". "In Francesco Parrella vediamo il coraggio e la determinazione del Sindaco che serve avere oggi per cogliere nuove opportunità e per far vincere alla nostra comunità le nuove sfide che la attendono. - spiegano dal PRC - Con lui stiamo costruendo - ogni giorno, ogni ora - la Diano di domani con un programma condiviso che indica le scelte necessarie per fare della nostra Città la nostra Casa, e non un semplice indirizzo stradale".

"La formazione di una lista civica che proponga per Diano Marina una visione strategica e non solo una gestione del quotidiano - pur ovviamente necessaria - stimola interesse in un partito come Rifondazione che ha nel suo DNA la proposizione e la costruzione di un futuro migliore per l’ intera cittadinanza. - aggiungono da Rifondazione - 'Diano domani' questo progetto lo manifesta già nel nome ed anche per questo ci vede disponibili a non fare della nostra visione politica globale un elemento di divisione, ma, al contrario, a contribuire fattivamente ed unitariamente al futuro di Diano, con la fierezza di chi un futuro ha il coraggio di immaginarlo e la volontà di costruirlo".

"Lo facciamo da cittadini che amano la propria terra, con passione e determinazione. Far rinascere Diano più forte nelle opportunità di lavoro, più competitiva, più solidale e più bella di prima, dopo anni di incertezze e di miopia politica, lo si può fare solo con l’unità per un grande obiettivo" - concludono.