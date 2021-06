Ventimiglia: finiti i lavori per l'illuminazione di via Gallardi, manutenzione per le opere di De Feo (Foto)

Conclusa l’opera per i lavori per l’illuminazione lungo l’intera via Gallardi.

“Un’altra promessa mantenuta” dice orgoglioso il sindaco Gaetano Scullino che ha fatto del ripristino dell’estetica urbana uno dei punti fondamentali del proprio programma.

Al contempo, procedono anche i lavori di pulizia e verniciatura delle affascinanti installazioni firmate dall’artista scultore Giuseppe De Feo donate al comune e che ne arredano le strade.

In attesa anche della nuova passerella ciclopedonale a campata unica, erede della famosa Squarciafichi, Ventimiglia si “tira a lucido” e saluta entusiasta il ritorno dei francesi.