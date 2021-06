Sanremo: serie di attività dei ragazzi del Liceo Cassini per la 'Giornata mondiale degli oceani'

Il Liceo ‘G.D. Cassini’ di Sanremo, in occasione della giornata mondiale degli oceani, ha organizzato diverse attività sia con il biennio che con il triennio.

Nella giornata di ieri i ragazzi di prima E sono stati accompagnati presso il Museo del Relitto Romano di Santo Stefano al Mare dove hanno potuto effettuare un’immersione virtuale nel luogo in cui nel primo secolo a.C. è affondata una nave oneraria romana con il suo carico di anfore. Successivamente gli allievi si sono spostati sulla spiaggia dove hanno svolto un’attività sulla permeabilità. Oggi la seconda E si è recata presso la zona Tre Ponti a Sanremo e ha effettuato un’accurata pulizia delle spiagge limitrofe.

“Ringraziamo i ragazzi – dicono dal Liceo - per aver dimostrato coinvolgimento e attenzione alle attività proposte e i docenti accompagnatori Giovanna Turco, Carmen Rossi, Valentina Trapani, Federica Siccardi. Il triennio oggi alle 18 sarà convolto in una conferenza ‘Innovazione per un mare sostenibile’, patrocinato dalla Federazione Italiana delle associazioni e club per l’Unesco. Una delle mission del nostro liceo è rendere più responsabili e consapevoli i nostri ragazzi e più attenti a tematiche come quelle affrontate in questi giorni”.