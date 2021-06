Sanremo: dopo gli abbattimenti dei giorni scorsi ritornano gli alberi in via Ruffini (Foto)

I lavori in via Ruffini

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, in via Ruffini torna la macchia verde. Da questa mattina sono in corso i lavori per la sistemazione dei nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti qualche settimana fa.

I lavori stanno interessando anche il tratto di pista ciclabile lungo Corso Orazio Raimondo.

Nel giorno dell'abbattimento in molti avevano sollevato polemiche per la scelta del Comune con l'intervento del neonato comitato PAT che richiedeva la sostituzione con altre piante. E così è stato, proprio nell'ambito del progetto comunale che prevede la sostituzione degli alberi datati e, quindi, potenzialmente pericolosi.