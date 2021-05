Sanremo: alberi tagliati in via Ruffini, appello all'amministrazione "Rimettete altre piante"

La nostra lettrice Roberta B. interviene sul taglio degli alberi malati di via Ruffini a Sanremo, chiedendo che vengano posizionate presto nuove alberature.



"Vorrei lanciare un un'appello all'amministrazione comunale di Sanremo. Ieri in via Ruffini sono stati abbattuti altri platani a rischio crollo causa malattia. Ne erano già stati tolti altri negli anni scorsi per lo stesso motivo. Abitando in zona so che non sono mai stati rimpiazzati da niente altro se non da un manto di asfalto. Ho chiamato l'ufficio competente al verde pubblico dove hanno assicurato che nel giro di poche settimane verranno messi a dimora due alberelli. Ho chiesto se potevano metterne altri. La dove erano stati tolti... per 'ri-alberare' la via. Mi è stato risposto che non ci sono i soldi.. speriamo che questa amministrazione con gli uffici preposti possa fare uno sforzo per riuscire a trovare le risorse necessarie. Il verde è vita".