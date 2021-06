Attualità |

Il ponente scommette sul turismo outdoor. Conio: “Il turista non si accontenta più solo della spiaggia”. Robaldo: “Possiamo vendere 10 o 11 mesi l’anno”

Ospiti a '2 ciapetti con Federico' sono intervenuti il sindaco di Taggia Mario Conio, il consigliere comunale di Sanremo Mario Robaldo e l’organizzatore di eventi sportivi Fabio Carota.

Durante l’ultima puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ abbiamo trattato il tema del turismo outdoor, ovvero quello legato a tutte le attività che si possono svolgere all’aria aperta soprattutto nell’entroterra: trekking, bicicletta, corsa, ecc. Ospiti in trasmissione, a svelare alcune strategie future, sono intervenuti il sindaco di Taggia Mario Conio, il consigliere comunale di Sanremo Mario Robaldo e l’organizzatore di eventi sportivi Fabio Carota. “Ormai il turista non si accontenta più della spiaggia, ma gli va proposto tutto quello che il comprensorio può offrire a 360 gradi – ha detto il sindaco Conio – Ci sono esperienze sportive che in questi anni stanno sempre più prendendo piede, bisogna quindi valorizzare il territorio e la sentieristica. Siamo in una fase felice, con tanti amministratori che hanno una visione comune, è quindi un’opportunità che va colta in pieno. Io ho personalmente accolto la proposta di Sanremo e l’ho allargata ai sindaci della Valle Argentina che ne sono entusiasti”. “Dobbiamo fare un outdoor per le famiglie – è intervenuto Mario Robaldo – Noi abbiamo sentieri molto tecnici ed è quindi necessario trovare percorsi più facili per fare trekking o da percorrere in bicicletta. Bisogna allargare il territorio. Abbiamo un’opportunità strategica perché nei mesi morti possiamo far venire la gente, con 10 o 11 mesi l’anno da vendere”. “Quello sportivo è un turista importante perché spende ma non si accontenta – ha analizzato Fabio Carota - La ricetta deve essere innanzitutto quella della cura del territorio e della pulizia di sentieri e strade. Questo però non dovrebbe essere fatto solo per i turisti, perché sarebbe riduttivo, ma sarebbe importante anche per noi residenti”. Guarda l’estratto dell’intervista: Guarda la trasmissione integrale: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

Federico Marchi

