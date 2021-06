Sanremo: da oggi l'hotel Alexander propone ai clienti tre 'suite' di lusso e una esclusiva Spa Wellness

Tre nuove suite su un piano che vede anche una zona relax, una vera e propria ‘Spa wellness’, che potrà essere utilizzata dai clienti dell’albergo che da utenti esterni.

E’ stata allestita dall’hotel ‘Alexander’ di corso Garibaldi a Sanremo, che proporrà da oggi una serie di novità per i clienti che vorranno trascorrere una vacanza in albergo o anche chi invece intende rilassarsi in una piscina idromassaggio, fare un bagno turco o una sauna.

L’albergo di corso Garibaldi sta anche studiando una serie di pacchetti da proporre a chi vorrà trascorrere anche solo un’ora nella Spa che, ovviamente, verrà totalmente sanificata ad ogni utilizzo.

L’hotel Alexander si propone quindi come uno dei pochi alberghi di Sanremo che offre ai suoi clienti un servizio di wellness in esclusiva. Un servizio di lusso sia per le ‘suite’ al piano superiore dell’albergo che per la Spa, utilizzabile da clienti dell’albergo e da esterni per una serata diversa.