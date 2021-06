Taggia: Cittadinanzattiva contro il sindaco Conio per l'ospedale unico, "Scelta sconsiderata ed egoistica"

"La realizzazione dell’ospedale unico a Taggia e la chiusura dei due esistenti, in particolare la chiusura del nosocomio di Imperia e relativi pronto soccorso è una scelta sconsiderata ed egoistica".



E' quanto sostenuto da Cittadinanzattiva Imperia in merito all'Ospedale Unico e alle posizioni assunte dal sindaco di Taggia, Mario Conio. Il gruppo imperiese è pronto ad effettuare un'azione di volantinaggio contro la nascita della nuova struttura sanitaria. Inoltre sono stati anche nominati tre commissari per seguire localmente l'evoluzione dell'iter per il nosocomio provinciale, si tratta di: Valentino Ballerini per il comune di Taggia, Ornella Ballesio, per il Golfo Dianese e Sabrina Grassa, coordinatrice del Ponente Savonese di Cittadinanzattiva

"Siamo compiaciuti della correttezza del primo cittadino per la risposta, anche se dura, alle rimostranze di un suo concittadino in merito ai lavori eseguiti per migliorare l’estetica di Arma. Tuttavia la medesima correttezza non si è riscontrata quando un altro suo concittadino gli segnalava le difficoltà che provocherà l’ospedale unico che il Sindaco Conio desidera ardentemente realizzare, sia sul proprio territorio ma soprattutto le difficoltà che procurerà a tutti i cittadini residenti nei comuni periferici della provincia di Imperia. Le numerose e circostanziate perplessità osservate su questa lettera, non avendo ricevuta alcuna replica da parte del Sindaco Conio, ne deduciamo siano ineccepibili, innegabili".