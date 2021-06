Due piccoli incidenti stradali, nel primo pomeriggio di oggi in via Roma a Sanremo. Nel primo una Polo ha colpito alcuni scooter parcheggiati e, per fortuna, non si sono registrati feriti.

Nel secondo un’auto si è scontrata con uno scooter all’incrocio delle Poste. In questo caso il centauro si è ferito lievemente.