Ventimiglia: crisi idrica dietro l'angolo, serie di rilevamenti topografici Lidar e fotogrammetrici da drone (Video)

Nel video sono presenti i droni in azione che hanno sorvolato la Val Roya tra il 18 e il 21 maggio. Il volo è stato realizzato dal Centro per la Protezione civile dell’Università di Firenze nel quadro del progetto Interreg Alcotra Concert-Eaux e su richiesta di Regione Liguria.

I droni si sono levati in volo nelle giornate di maggio per effettuare rilevamenti topografici d’altissima precisione e fotogrammetrici in tutta l’area della piana del fiume Roya a Ventimiglia, nella zona che dalla località Trucco si estende fino alla foce. Lo scopo dell'operazione è quella di raccogliere dati utili per individuare le possibili soluzioni per ripristinare le funzionalità dell’acquifero della piana del Roia, oltre che per mitigare le conseguenze della Tempesta Alex del 2 ottobre 2020, che hanno provocato, sulle acque sotterranee, una grave crisi transfrontaliera.