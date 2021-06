Sanremo: arriva l’ok al progetto da un milione di euro per mettere in sicurezza la copertura del Mercato dei Fiori

È arrivato questa mattina l'ok in linea tecnica al progetto di fattibilità da un milione di euro per la messa in sicurezza della copertura del Mercato dei Fiori. Un lavoro che interesserà 6 delle 16 campate, dalla 7 alla 13.

La copertura del Mercato, infatti, da tempo mostra problematiche sia di sicurezza che di infiltrazioni ed è all'ordine del giorno l'infiltrazione di acqua in caso di pioggia. Lo si legge anche sul documento approvato dal Comune: “La rimanente parte del tetto risulta caratterizzata da ammaloramenti generalizzati del manto di copertura tali da determinare infiltrazioni d’acqua”.

La sistemazione delle restanti dieci campate prevede una ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro.

L'intervento approvato questa mattina in linea tecnica sarà quindi inserito nel pieno triennale dei lavori 2021/2023.