Ventimiglia: inaugurato ieri a Torri Superiore il progetto di promozione del turismo sostenibile

“CulTurMedia Legacoop Liguria continua a cercare di ripartire, quì con nuovi progetti per un Turismo aggiornato ai tempi, attento agli interessi e alla sostenibilità della Comunità interna ed esterna”.

Lo ha detto il Presidente CulTurMedia Legacoop Liguria Roberto (Pucci) LaMarca Schwaz, in occasione dell’inaugurazione di ‘Tell_Us’, un progetto di promozione del turismo sostenibile e di valorizzazione della cultura della ceramica artistica e artigianale, ideato dall’associazione ‘Messy Lab’, collettivo di ceramica in collaborazione con ‘Torri Superiore’.

L'inaugurazione ha visto la partecipazione del vice Sindaco Simone Bertolucci, dei soci e dei loro amici. Dopo un periodo così sfortunato si ricomincia così, con due artisti, Marguerite Kahrl (Beverly, Massachussets,1966) ed Emanuele Marullo (Catania, 1989), che hanno creato le oro opere finalmente inaugurate proprio ieri.

In particolare la proposta progettuale intende valorizzare il patrimonio architettonico dell’Ecovillaggio Torri Superiore, antico borgo medievale dell’entroterra ligure situato a pochi chilometri da Ventimiglia, attraverso la riqualificazione del laboratorio di ceramica e la programmazione di residenze per artisti- ceramisti. Infatti, in seguito all’open call lanciata lo scorso autunno, i due artisti-ceramisti hanno lavorato direttamente sul territorio ligure interagendo con la comunità locale.

Marguerite ed Emanuele hanno realizzato due installazioni permanenti concepite per essere collocate all’aperto, negli spazi pubblici dell’ecovillaggio, con l’intento di valorizzare le risorse del luogo ed attivare un dialogo proficuo tra la cultura della ceramica, la storia e gli elementi architettonici del borgo medievale.

Marguerite ha creato un sistema modulare di nidi d’uccello in ceramica di forme e colori differenti, combinando tecniche di modellazione dell’argilla a mano libera e al tornio e utilizzando l’antica tecnica dell’ingobbio, innestandoli poi nel contesto abitativo. Emanuele, invece, ha dato vita ad un “agglomerato polimaterico”, una sorta di capanna-rifugio fatto di memorie e frammenti di oggetti recuperati nell’Ecovillaggio.