Sanremo, degrado in via Mercede, una nostra lettrice: "Questa storia va avanti da due anni, ora basta" (foto)

Ci scrive una nostra lettrice, Marta B, per denunciare una situazione di degrado in via Mercede, a Sanremo.



"Sono una donna che abita anche nella via Mercede: io e mio marito non resistiamo più, e non solo noi famiglie da molto tempo dobbiamo assistere a questo degrado nella Via Mercede dietro la Chiesa di San Martino. I nostri cari e/o bambini devono assistere tutti i giorni a quei maleducati che abitano proprio davanti quell'immondizia. Per capire chi sono basta andare a vedere qual' e' il civico di fronte.

Passiamo nella via tra odori provenienti, degrado e con i topi che ci entrano nelle nostre case.

Abbiamo contattato più volte l'Amaie ed i Vigili ma nessuno hai mai fatto nulla.

Questa storia va avanti da quasi 2 anni. Ora basta. Non sappiamo come i vicini più stretti che abitano lì vicino possano sopportare tutto questo rispetto a noi che ci passiamo solamente davanti tutti i giorni. Gli autori sono gente poco riguardevole ma su questo si aprirebbe un altro capitolo. Chiediamo il Vostro intervento affinchè venga messa sotto la luce delle autorità competenti affinchè cessino questa grave situazione di disagio e malasanità. Scriviamo questa email a nome di tutta la Via Mercede e non solo. Subiamo lamentele anche dalle vie adiacenti che per un motivo o l'altro passano nella via stessa. Non sappiamo più che fare.

Noi abbiamo la seconda casa proprio nella via ma come è possibile che i residenti non fanno nulla. Abbiamo chiesto a qualcuno li vicino e anche loro sostengono che le autorita' non hanno mai fatto nulla.

E' ora di dire basta a tutto questo e di iniziare con sanzioni pesanti oltre all' igiene ormai gravemente compromesso. Nella nostra città lombarda una cosa del genere non esiste. Gli autori pagherebbero molto caro tutto questo senza togliere il fatto che non hanno un minimo senso civile nei confronti della gente. Non siamo immaginare come sia dentro casa loro.

In allegato abbiamo messo alcune fotografie scattate in settimane, in momenti diversi ma la situazione resta sempre la stessa. Pensavamo la prima volta fosse un caso invece niente: quasi 2 anni.

Grazie per il Vostro intervento.